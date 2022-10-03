В Шуше будут установлены камеры наблюдения для охраны архитектурных памятников

Управление государственного заповедника города Шуша (Карабахский регион Азербайджана) привлекло ООО «Nimpex» для установки камер видеонаблюдения и безопасности с целью охраны исторических архитектурных памятников, расположенных в городе. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 376,484 тыс. манатов. Х.Насирзаде

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