В Шуше будут установлены камеры наблюдения для охраны архитектурных памятников

Управление государственного заповедника города Шуша (Карабахский регион Азербайджана) привлекло ООО «Nimpex» для установки камер видеонаблюдения и безопасности с целью охраны исторических архитектурных памятников, расположенных в городе.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 376,484 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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