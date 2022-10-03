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Карабах 03.10.2022 16:20

В Шуше будут установлены камеры наблюдения для охраны архитектурных памятников

Управление государственного заповедника города Шуша (Карабахский регион Азербайджана) привлекло ООО «Nimpex» для установки камер видеонаблюдения и безопасности с целью охраны исторических архитектурных памятников, расположенных в городе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 376,484 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: ШУША, УПРАВЛЕНИЕ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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