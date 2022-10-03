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Это интересно 03.10.2022 17:57

Продажи складных телефонов в мире вырастут на 67% в 2022г - IDC

Мировые поставки складных мобильных телефонов в 2022 году увеличатся на 66,6% и достигнут 13,5 млн единиц по сравнению с 8,1 млн в прошлом году, прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation (IDC).

В 2026 году их продажи поднимутся до 41,5 млн штук, а совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) в период 2022-2026 гг составят 38,7%.

В том числе интерес покупателей к складным телефонам поддерживают линейки Flip и Fold южнокорейской компании Samsung, отмечается в сообщении IDC.

Общие поставки смартфонов по итогам текущего года, как ожидают в компании, составят 1,36 млрд, а в 2026 году почти достигнут 1,459 млрд. Таким образом, на складные модели будет приходиться 1,1% доли рынка в этом году и 2,8% через четыре года.

При этом CAGR рынка мобильных телефонов в целом оцениваются в 1,4% в 2022-2026 гг.

"Поскольку в 2022 году ожидается почти 70%-ный рост поставок складных телефонов, самый большой вопрос сегодня заключается в том, станут ли такие устройства массовыми в ближайшее время? К сожалению, ответ отрицательный, - полагает, директор по исследованиям IDC Набила Попал. - Для меня мейнстрим означает объем, а по количеству продаж преобладают более дешевые телефоны стоимостью менее $400".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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