В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 26 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 821 тыс. 661, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 103 случае.
Летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки не выявлено (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 919 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 810 тыс. 929 человек (+ 40 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 813 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 580 тестов на коронавирус против 2 тыс. 223 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 256 тыс. 426 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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