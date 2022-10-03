В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 26 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 821 тыс. 661, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 103 случае.

Летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки не выявлено (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 919 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 810 тыс. 929 человек (+ 40 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 813 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 580 тестов на коронавирус против 2 тыс. 223 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 256 тыс. 426 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде