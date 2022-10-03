Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

30.09 $/bbl +/- WTI 79.49 -1.74 Brent 87.96 -0.53

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 03.10.2022 22:02

Молдавский Energocom получил лицензию для покупки и продажи газа на бирже Румынии

Молдавское государственное предприятие Energocom сможет покупать и продавать газ на бирже Румынии, сообщил в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну в соцсети.

Он отметил, что "неделя начинается с хороших новостей". По его словам, молдавское предприятие Energocom сможет проводить сделки в Румынии после того, как Национальное агентство регулирования в энергетике Румынии выдало компании лицензию. Вице-премьер сообщил также, что Energocom зарегистрировалась на Regional Booking Platform и получила доступ к газохранилищам на Украине.

"Еще одна хорошая новость заключается в том, что молдавская энергокомпания Moldelectrica подписала договор с Transelectrica из Румынии (системные операторы - ИФ) на экстренную поставку электроэнергии в случае необходимости. Шаг за шагом мы повышаем уровень энергетической безопасности нашей страны", - написал Спыну.

Как сообщалось, с 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи газа Молдовы на 30% - до 5,7 млн кубометров в сутки при потребностях в 8,06 млн. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

Спыну заявил в субботу, что в этой ситуации "Молдовагаз" будет просить "Газпром" поставлять дополнительные объемы газа. По его словам, если "Газпром" не откликнется на просьбу о дополнительных поставках до нужного объема, "Молдовагаз" попытается покупать часть газа из альтернативных источников, в том числе в Румынии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az