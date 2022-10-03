Молдавский Energocom получил лицензию для покупки и продажи газа на бирже Румынии

Молдавское государственное предприятие Energocom сможет покупать и продавать газ на бирже Румынии, сообщил в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну в соцсети.

Он отметил, что "неделя начинается с хороших новостей". По его словам, молдавское предприятие Energocom сможет проводить сделки в Румынии после того, как Национальное агентство регулирования в энергетике Румынии выдало компании лицензию. Вице-премьер сообщил также, что Energocom зарегистрировалась на Regional Booking Platform и получила доступ к газохранилищам на Украине.

"Еще одна хорошая новость заключается в том, что молдавская энергокомпания Moldelectrica подписала договор с Transelectrica из Румынии (системные операторы - ИФ) на экстренную поставку электроэнергии в случае необходимости. Шаг за шагом мы повышаем уровень энергетической безопасности нашей страны", - написал Спыну.

Как сообщалось, с 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи газа Молдовы на 30% - до 5,7 млн кубометров в сутки при потребностях в 8,06 млн. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

Спыну заявил в субботу, что в этой ситуации "Молдовагаз" будет просить "Газпром" поставлять дополнительные объемы газа. По его словам, если "Газпром" не откликнется на просьбу о дополнительных поставках до нужного объема, "Молдовагаз" попытается покупать часть газа из альтернативных источников, в том числе в Румынии.