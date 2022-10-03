Жапаров освободил от должности 4 министров, в том числе глав Минэнерго и Минтранса

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил от должности четырех министров правительства страны, сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно подписанным в понедельник указам президента Кыргызстана, министр энергетики Доскул Бекмурзаев и министр образования Алмазбек Бейшеналиев, находящиеся под следствием, освобождены от должностей.

Другими двумя указами Жапарова от должностей освобождены министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Азамат Жаманкулов и министр транспорта и коммуникаций страны Эркинбек Осоев.

Пресс-служба киргизского лидера также заявила, что Жапаров назначил исполняющих обязанности министров энергетики, образования, культуры, транспорта.

"Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Таалайбек Ибраев назначен исполняющим обязанности министра энергетики", - уточняет пресс-служба.

Другими указами президента Уланбек Мамбетакунов назначен и.о. министра образования и науки, Алтынбек Максутов - и.о. министра культуры, информации, спорта и молодежной политики, Тилек Текебаев - и.о. министра транспорта и коммуникаций.

Кандидатура и.о. министров будут внесены для согласования в парламент Кыргызстана для назначения на должность.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура в сентябре возбудила два уголовных дела в отношении теперь уже бывшего министра энергетики Бекмурзаева по фактам злоупотребления должностным положением.