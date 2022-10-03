Венгрия договорилась с Газпромом об отсрочке платежей на предстоящую зиму

Венгерский государственный энерготрейдер MVM договорился с "Газпромом" о возможности отсрочки платежей за газ будущей зимой, сообщают венгерские СМИ. Как передает агентство Bloomberg, договоренность увеличит финансовую гибкость MVM Group.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».