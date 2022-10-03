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Дальнее зарубежье 03.10.2022 21:32

Google прекратила работу сервиса Google Translate в Китае

Американская Google прекратила работу сервиса переводов Google Translate на территории материкового Китая, сославшись на "низкий уровень использования".

Google последовала примеру ряда других американских интернет-компаний, ушедших с китайского рынка за прошедшие несколько лет, на фоне высокой конкуренции, ужесточения регулирования и жесткой цензуры в интернете, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, в Китае в последние годы наблюдается активный рост собственных сервисов перевода, способных конкурировать с зарубежными.

Google в 2010 году вывел из Китая свой поисковый сервис, отказавшись подвергнуть цензуре поисковые запросы в стране. Между тем компания стремилась расширить присутствие на китайском рынке, в 2017 году запустив обновленную версию Google Translate для китайских пользователей.

Компания также управляла центром исследования искусственного интеллекта в Пекине, однако закрыла его в 2019 году и сообщила, что больше не проводит исследования в этой области в КНР.

Google по-прежнему предоставляет ограниченное количество сервисов в Китае, включая Chrome, являющийся наиболее популярным браузером в стране, согласно аналитической компании StatCounter.

Тем временем качество китайских сервисов перевода продолжает улучшаться в последние годы, пишет WSJ. Этому способствует то, что Пекин сделал развитие исследований в области искусственного интеллекта одним из государственных приоритетов. В числе популярных сервисов находятся Baidu Translate, управляемый Baidu Inc., а также сервисы конкурентов компании, включая Sogou Inc. и iFlytek Inc.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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