Спикер парламента Азербайджана примет участие на саммите в Индонезии

Спикер Милли Меджлиса (парламента - ИФ) Азербайджана Сахиба Гафарова во вторник отправится в Джакарту для участия в 8-м саммите руководителей парламентов Большой двадцатки (G-20). «В рамках визит Гафарова проведет ряд встреч с главами других делегаций, на которых состоится обмен мнениями о перспективах развития межпарламентских связей, двустороннего и многостороннего сотрудничества», - сообщает Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса. Х.Насирзаде

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