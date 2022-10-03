Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

30.09 $/bbl +/- WTI 79.49 -1.74 Brent 87.96 -0.53

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 03.10.2022 17:10

Спикер парламента Азербайджана примет участие на саммите в Индонезии

Спикер Милли Меджлиса (парламента - ИФ) Азербайджана Сахиба Гафарова во вторник отправится в Джакарту для участия в 8-м саммите руководителей парламентов Большой двадцатки (G-20).

«В рамках визит Гафарова проведет ряд встреч с главами других делегаций, на которых состоится обмен мнениями о перспективах развития межпарламентских связей, двустороннего и многостороннего сотрудничества», - сообщает Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПАРЛАМЕНТ, САММИТ, ДВАДЦАТКА


Похожие новости


Глава Европарламента призывает европейских лидеров включить ЕС и США в контактную группу по Украине Глава Европарламента не исключил, что саммит ЕС по бюджету на 2014-2020 годы закончится безрезультатно Глава Евросовета назвал причины кризиса и меры борьбы с ним

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az