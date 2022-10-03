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Это интересно 03.10.2022 17:29

Кардашьян оштрафовали на $1,26 млн за рекламу криптовалюты

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала Ким Кардашьян на $1,26 млн за рекламу криптовалютных активов в соцсети Instagram.

Как говорится в пресс-релизе SEC, Кардашьян прорекламировала токен EthereumMax, не указав, что получила за размещение поста вознаграждение в размере $250 тыс.

Помимо штрафа, Кардашьян обязалась сотрудничать со следствием и не рекламировать криптовалюты в течение трех лет.

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Тэги: США, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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