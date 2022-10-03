ANAMA обнаружила в селах Забух и Сус мины-ловушки, установленные армянской стороной

Сотрудники Агентства по разминированию Азербайджана в ходе очистки домов в селах Забух и Сус Лачинского района обнаружили мины-ловушки, установленные армянской стороной.

"Выявлены факты установки ручных гранат под мины армянского производства ПМН-Э, приводимые в действие проволокой-ловушкой, установленной в подъездах домов и дворов. Такие факты являются показателем продолжающихся коварных намерений Армении против мира и безопасности в регионе и окружающей среды", - отмечает ANAMA.

"Установка мин-ловушек и мин-сюрпризов, повышающих вероятность гибели, еще раз доказывает, что Армения осуществляет минный терроризм на государственном уровне", - указывает Агентство.

Н.Аббасова