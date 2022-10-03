Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

30.09 $/bbl +/- WTI 79.49 -1.74 Brent 87.96 -0.53

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 03.10.2022 19:16

Нефть дорожает на 4-5% на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+

Нефтяные котировки стремительно повышаются на торгах в понедельник на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ может резко снизить добычу по итогам октябрьского заседания.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:37 выросли на $3,6 (4,23%) - до $88,74 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени подскочили на $3,92 (4,93%) - до $83,41 за баррель.

Аналитики не исключают возвращения цен на нефть к отметке $100 за баррель.

"Дальнейший рост торговой активности наряду с ужесточением кратковременных фундаментальных факторов могут подстегнуть цены на нефть обратно к уровню $100 за баррель", - говорит старший аналитик PVM Oil Associates в Лондоне.

Между тем эксперты предупреждают, что на рынке по-прежнему сильны опасения относительно сокращения спроса на топливо в ближайшие месяцы из-за замедления роста мировой экономики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефтяные котировки продолжают снижаться Brent по итогам III квартала может потерять более 20% стоимости Нефть продолжает дешеветь, Brent - $87,93 за баррель Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent подешевела до $88,93 за баррель Brent вернется к $100 за баррель к концу года - опрос WSJ Нефть слабо дешевеет после скачка накануне

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az