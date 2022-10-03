Нефть дорожает на 4-5% на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+

Нефтяные котировки стремительно повышаются на торгах в понедельник на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ может резко снизить добычу по итогам октябрьского заседания.
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:37 выросли на $3,6 (4,23%) - до $88,74 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени подскочили на $3,92 (4,93%) - до $83,41 за баррель.
Аналитики не исключают возвращения цен на нефть к отметке $100 за баррель.
"Дальнейший рост торговой активности наряду с ужесточением кратковременных фундаментальных факторов могут подстегнуть цены на нефть обратно к уровню $100 за баррель", - говорит старший аналитик PVM Oil Associates в Лондоне.
Между тем эксперты предупреждают, что на рынке по-прежнему сильны опасения относительно сокращения спроса на топливо в ближайшие месяцы из-за замедления роста мировой экономики.
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