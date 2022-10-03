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Транспорт и связь 03.10.2022 22:13

Интернет-гиганты в Юго-Восточной Азии делают ставку на рост доходов за счет сервисов рассрочки

Ряд крупнейших интернет-компаний в Юго-Восточной Азии пытаются увеличить доходы за счет предоставления кредитов, пишет The Wall Street Journal

Сервисы рассрочки buy now pay later (BNPL - "покупай сейчас, плати потом") нарастили активность в регионе в результате пандемии коронавируса. Такие компании, как Grab Holdings Ltd., Sea Ltd. и GoTo Group предлагают покупателям краткосрочные займы, чтобы те могли приобретать различные товары и услуги, в том числе заказывать продукты и косметику, а также пользоваться такси. В том числе GoTo в июле запустила сервис GoPayLater Cicil.

Акции Grab, GoTo и Sea, совокупная стоимость которых составляет около $60 млрд, существенно подешевели с начала текущего года. Grab и Sea подешевели примерно на две трети с начала года, рыночная стоимость GoTo, которая провела листинг в апреле, упала на 28% с момента проведения IPO.

Компании рассчитывают, что новые сервисы BNPL позволят повысить активность на их платформах, между тем им предстоит решить вопрос о том, как гарантировать выплаты по кредитам.

Банки, как правило, принимают решение о выдаче кредитов на основе таких данных, как доходы заемщиков, истории платежей и кредитные оценки.

"В отсутствие такой финансовой информации поставщики сервисов BNPL должны принимать решения на основе недостаточных или даже ненадежных данных", - говорит вице-президент по стратегиям в области коммерции и продаж компании Worldpay Ивонн Сзето, которую цитирует WSJ.

Компании утверждают, что контролируют риски, используя специальные модели для оценки заявок на получение рассрочки, анализируя в том числе данные о предыдущих покупках через их сервис.

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Тэги: АЗИЯ, ИНТЕРНЕТ, КОМПАНИИ, РАССРОЧКА

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