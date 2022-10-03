Срок годности вакцины от коронавируса "Спутник V" центра им. Гамалеи увеличен до 18 месяцев по обоим компонентам, следует из обновленной инструкции к препарату, которая опубликована в государственном реестре лекарственных средств.
"Срок годности. Замороженный препарат. Производственная площадка АО "Генериум", Россия: Компонент I - 18 месяцев, Компонент II - 18 месяцев", - говорится в инструкции.
10 августа текущего года Минздрав России сообщил о продлении сроков годности вакцин против COVID-19 "Спутник V". Тогда они составили от 6 месяцев до 1 года для препаратов разных производителей.
Баку вручил Парижу ноту протеста в связи с новым актом вандализма, совершенным армянскими радикалами, перед посольством Азербайджана во Франции
Президент Алиев обсудил перспективы ВТС с главой Минобороны Израиля
Авиакомпании США столкнулись с дефицитом новых лайнеров Boeing и Airbus
ЕК продолжит работу по проблеме высоких цен на газ после саммита ЕС 7 октября
ЛУКОЙЛ 4 октября начнет размещение пяти выпусков "замещающих" облигаций для замены ими евробондов
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Миссия космических туристов к радиационному поясу Земли состоится не ранее 2023 года
Премьер Финляндии поддержала строительство частичного заграждения на восточной части границы с Россией
В ЕС напомнили Турции, что не признают ее меморандума с Ливией о разграничении зон в Средиземноморье
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Yelo Bank поддержал граждан в создании собственного бизнеса
AccessBank принял участие в семинаре WEPs
Банк Республика запускает кредитную кампанию «10 Возможностей для Бизнеса»
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично