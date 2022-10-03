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Здравоохранение 03.10.2022 21:15

Срок годности вакцины от COVID-19 "Спутник V" увеличен до 18 месяцев

Срок годности вакцины от коронавируса "Спутник V" центра им. Гамалеи увеличен до 18 месяцев по обоим компонентам, следует из обновленной инструкции к препарату, которая опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

"Срок годности. Замороженный препарат. Производственная площадка АО "Генериум", Россия: Компонент I - 18 месяцев, Компонент II - 18 месяцев", - говорится в инструкции.

10 августа текущего года Минздрав России сообщил о продлении сроков годности вакцин против COVID-19 "Спутник V". Тогда они составили от 6 месяцев до 1 года для препаратов разных производителей.

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Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНА, ГОДНОСТЬ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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