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Дальнее зарубежье 03.10.2022 22:45

Украина инициирует конфискацию ряда российских активов

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало в правительство перечень компаний и граждан для вынесения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решения о санкциях в отношении них и принудительном изъятии их имущества, говорится в сообщении ГБР.

Среди них: ООО "Газпром экспорт" (дочернее предприятие "Газпрома"), ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат", ООО "Морской специализированный порт "Ника-Терра" (оба входят в состав Group DF Дмитрия Фирташа), ЧАО "Пентопак" (бенефициаром является Саввиду Кириаки), ЧАО "Винницабытхим" (контролируется российским АО "Невская косметика".

В перечне также ООО "Татнефть-АЗС-Украина", ООО "Полтава-Капитал" и ООО "Харьков-Капитал", основателем которых является "Татнефть".

Как указывает ГБР, исследовано более 200 компаний в разных отраслях экономики, сформирован список компаний, принадлежащих российским структурам или гражданам.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, АКТИВЫ, КОНФИСКАЦИЯ


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