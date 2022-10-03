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03.10.2022 22:25

Nvidia до конца октября закроет офис в России

Американский производитель графических процессоров Nvidia до конца октября закроет офис в России, сотрудники смогут переехать в другие страны или уволиться по соглашению сторон, пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании.

По словам источника Forbes, компания сейчас "активно вывозит на чартерных самолетах тех, кто согласен релоцироваться в офисы в других странах".

Представитель Nvidia сообщил изданию, что Nvidia 30 сентября объявила сотрудникам о закрытии офиса в России из-за "невозможности обеспечить их эффективную работу". Он добавил, что сотрудникам предоставлена возможность продолжить работу в других странах. С сотрудниками, которые не захотят переезжать из России, компания расторгнет контракт по соглашению сторон с выходным пособием, отметил представитель Nvidia. До февраля 2022 года в Nvidia в России работали более 300 сотрудников, к настоящему моменту осталось 240 человек - в основном это инженеры, сказал представитель компании.

После начала военной операции на Украине Nvidia приостановила продажи в России.

Nvidia открыла офис в России в 2003 году.

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Тэги: РОССИЯ, NVIDIA, ОФИС, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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