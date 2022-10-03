Американский производитель графических процессоров Nvidia до конца октября закроет офис в России, сотрудники смогут переехать в другие страны или уволиться по соглашению сторон, пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании.
По словам источника Forbes, компания сейчас "активно вывозит на чартерных самолетах тех, кто согласен релоцироваться в офисы в других странах".
Представитель Nvidia сообщил изданию, что Nvidia 30 сентября объявила сотрудникам о закрытии офиса в России из-за "невозможности обеспечить их эффективную работу". Он добавил, что сотрудникам предоставлена возможность продолжить работу в других странах. С сотрудниками, которые не захотят переезжать из России, компания расторгнет контракт по соглашению сторон с выходным пособием, отметил представитель Nvidia. До февраля 2022 года в Nvidia в России работали более 300 сотрудников, к настоящему моменту осталось 240 человек - в основном это инженеры, сказал представитель компании.
После начала военной операции на Украине Nvidia приостановила продажи в России.
Nvidia открыла офис в России в 2003 году.
Баку вручил Парижу ноту протеста в связи с новым актом вандализма, совершенным армянскими радикалами, перед посольством Азербайджана во Франции
Президент Алиев обсудил перспективы ВТС с главой Минобороны Израиля
Авиакомпании США столкнулись с дефицитом новых лайнеров Boeing и Airbus
ЕК продолжит работу по проблеме высоких цен на газ после саммита ЕС 7 октября
ЛУКОЙЛ 4 октября начнет размещение пяти выпусков "замещающих" облигаций для замены ими евробондов
Срок годности вакцины от COVID-19 "Спутник V" увеличен до 18 месяцев
Продажи складных телефонов в мире вырастут на 67% в 2022г - IDC
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Yelo Bank поддержал граждан в создании собственного бизнеса
AccessBank принял участие в семинаре WEPs
Банк Республика запускает кредитную кампанию «10 Возможностей для Бизнеса»
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично