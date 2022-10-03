Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

30.09 $/bbl +/- WTI 79.49 -1.74 Brent 87.96 -0.53

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.10.2022 21:45

В ЕС призвали КНДР воздержаться от ядерных испытаний и прекратить пуски баллистических ракет

Неоднократные и вопиющие нарушения КНДР резолюций СБ ООН, включая четыре пуска баллистических ракет на прошлой неделе, угрожают международному и региональному миру и безопасности, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"КНДР должна прекратить запуски ракет, воздержаться от ядерных испытаний и конструктивно отреагировать на готовность к диалогу, выраженную Соединенными Штатами, Республикой Корея и другими членами международного сообщества", - говорится в опубликованном в понедельник в Брюсселе коммюнике.

В документе подчеркивается, что "единственный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове лежит через соблюдение КНДР международного права и взаимодействие с международным сообществом таким образом, чтобы повысить благосостояние народа КНДР".

Евросоюз заверил в своей готовности поддержать новый дипломатический процесс, направленный на содействие такому урегулированию.

Агентство "Ренхап" сообщило 1 октября со ссылкой на южнокорейское военное командование, что КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

По данным Сеула, это был четвертый пуск ракеты со стороны Северной Кореи в течение недели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, КНДР, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Заявление лидеров США и КНДР подает сигнал, что денуклеаризация Корейского полуострова может быть достигнута - Могерини ЕС приветствовал заявление Пхеньяна о прекращении ядерных испытаний ЕС добавил в санкционный список в отношении КНДР более 20 юрлиц - заявление Могерини увидела признаки надежды урегулировать корейский вопрос и призвала международное сообщество к единству ЕС принял дополнительные санкции по КНДР Действия КНДР угрожают безопасности международного сообщества - Могерини

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az