ЕК продолжит работу по проблеме высоких цен на газ после саммита ЕС 7 октября

В Еврокомиссии (ЕК) идет активная работа над дополнительными предложениями, пакетом мер по снижению для потребителей тарифов на энергию, включая цену на газ, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.
"На прошлой неделе была очень плодотворная дискуссия на Совете (ЕС) по энергетике. На неформальном заседании Европейского совета в пятницу вопрос обсудят главы государств и правительств", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
"Мы продолжаем обмен по этой теме с правительствами государств-членов после совета по энергетике. Ожидаем, что скажут наши руководители на саммите", - сообщила представитель ЕК в ответ на вопрос, как обстоит дело с ограничением цен на газ для потребителей в ЕС.
По ее словам, после неформального саммита ЕС в Праге 7 октября Еврокомиссия проанализирует всю информацию и "продолжит работу по решению проблемы высоких цен". "Потом мы утвердим новые предложения, полностью включив результаты работы прошлой и нынешней недель", - объяснила Спинант.
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