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Регион 03.10.2022 23:52

В ЕС напомнили Турции, что не признают ее меморандума с Ливией о разграничении зон в Средиземноморье

ЕС принял к сведению сообщения, что Турция и правительство национального согласия Ливии подписали соглашение по энергоресурсам на основе меморандума 2019 года о разграничении районов морской юрисдикции в Средиземном море, заявил представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС напоминает, что его позиция в отношении этого меморандума была четко изложена Европейским советом в декабре 2019 года и остается неизменной: меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией 2019 года нарушает суверенные права третьих государств, не соответствует морскому праву и не может иметь никаких правовых последствий для третьих государств", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник в Брюсселе.

В коммюнике отмечается, что новое соглашение пока не обнародовано и требуются дополнительные разъяснения по его содержанию.

"Следует избегать действий, которые могут подорвать региональную стабильность", - предупреждают в ЕВС.

В декабре 2019 года саммит ЕС в итоговом документе заявил, что заключенный Турцией и Ливией меморандум о разграничении морских зон в Средиземноморье не имеет юридической силы для третьих стран. Лидеры государств-членов ЕС выразили твердую солидарность с Грецией и Кипром относительно действий Турции.

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Тэги: ЕС, ЛИВИЯ, ЭНЕРГЕТИКА


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