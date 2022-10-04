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Дальнее зарубежье 04.10.2022 09:33

США осуждают опасное и безрассудное решение КНДР о запуске ракеты - Белый дом

США осуждают решение КНДР о запуске ракеты, называют его "опасным", "безрассудным" и "дестабилизирующим".

"США решительно осуждают опасное и безрассудное решение КНДР запустить баллистическую ракету большой дальности над Японией", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Это действие является дестабилизирующим и демонстрирует вопиющее пренебрежение КНДР резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и международными нормами безопасности", - отметили в администрации президента США.

Сообщается, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан побеседовал со своими коллегами из Японии и Республики Корея.

Советники обсудили международные ответные меры.

Салливан, в свою очередь, подтвердил обязательства США по защите Японии и Южной Кореи.

"Соединенные Штаты продолжат свои усилия по ограничению способности КНДР продвигать свои запрещенные программы по баллистическим ракетам и оружию массового уничтожения, в том числе совместно с союзниками и партнерами по ООН", - говорится в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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