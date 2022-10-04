США осуждают опасное и безрассудное решение КНДР о запуске ракеты - Белый дом

США осуждают решение КНДР о запуске ракеты, называют его "опасным", "безрассудным" и "дестабилизирующим".
"США решительно осуждают опасное и безрассудное решение КНДР запустить баллистическую ракету большой дальности над Японией", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
"Это действие является дестабилизирующим и демонстрирует вопиющее пренебрежение КНДР резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и международными нормами безопасности", - отметили в администрации президента США.
Сообщается, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан побеседовал со своими коллегами из Японии и Республики Корея.
Советники обсудили международные ответные меры.
Салливан, в свою очередь, подтвердил обязательства США по защите Японии и Южной Кореи.
"Соединенные Штаты продолжат свои усилия по ограничению способности КНДР продвигать свои запрещенные программы по баллистическим ракетам и оружию массового уничтожения, в том числе совместно с союзниками и партнерами по ООН", - говорится в сообщении.
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