В Казахстан за две недели въехали более 200 тыс. россиян

В Казахстан из России с начала объявления частичной мобилизации в РФ въехали более 200 тыс. россиян, сообщил министр внутренних дел республики Мурат Ахметжанов.

"Более 200 тыс. граждан России въехали (с 21 сентября - ИФ-К) в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тысяч", - сказал Ахметжанов журналистам в кулуарах правительства во вторник.