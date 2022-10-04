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СНГ 04.10.2022 09:42

В Казахстан за две недели въехали более 200 тыс. россиян

В Казахстан из России с начала объявления частичной мобилизации в РФ въехали более 200 тыс. россиян, сообщил министр внутренних дел республики Мурат Ахметжанов.

"Более 200 тыс. граждан России въехали (с 21 сентября - ИФ-К) в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тысяч", - сказал Ахметжанов журналистам в кулуарах правительства во вторник.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯНЕ, МИГРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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