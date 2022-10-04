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ТЭК 04.10.2022 10:10

Потребление природного газа в Латвии за 8 месяцев уменьшилось на треть, в августе выросло на четверть

Потребление природного газа в Латвии за 8 месяцев текущего года уменьшилось на 32% относительно аналогичного периода 2021 года, до 5,488 млн МВт.ч, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Август стал в этом году единственным месяцем, когда потребление газа по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года возросло. Потребление в августе составило 432,157 тыс. МВт.ч, что на 27,2% больше, чем в августе 2021 года.

В прошлом году общее потребление природного газа в Латвии составило 12,707 млн МВТ.ч, в том числе за 8 месяцев - 8,065 млн МВт.ч.

Как сообщалось, министерство экономики Латвии и энергоконцерн Latvenergo в июле призвали граждан и предприятия расходовать газ более предусмотрительно, принимая во внимание проблемы с его доступностью в Европе.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ГАЗ, ПОТРЕБЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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