Потребление природного газа в Латвии за 8 месяцев уменьшилось на треть, в августе выросло на четверть

Потребление природного газа в Латвии за 8 месяцев текущего года уменьшилось на 32% относительно аналогичного периода 2021 года, до 5,488 млн МВт.ч, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Август стал в этом году единственным месяцем, когда потребление газа по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года возросло. Потребление в августе составило 432,157 тыс. МВт.ч, что на 27,2% больше, чем в августе 2021 года.
В прошлом году общее потребление природного газа в Латвии составило 12,707 млн МВТ.ч, в том числе за 8 месяцев - 8,065 млн МВт.ч.
Как сообщалось, министерство экономики Латвии и энергоконцерн Latvenergo в июле призвали граждан и предприятия расходовать газ более предусмотрительно, принимая во внимание проблемы с его доступностью в Европе.
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