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Здравоохранение 04.10.2022 10:28

Госагентство ОМС направит более 8 млн манатов на закупку реактивов и лабораторных материалов

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) Азербайджана направит более 8 млн манатов на закупку лабораторных материалов и реактивов, используемых в работе лечебных учреждений общего профиля.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт стоимость 8млн 286 тыс. 300,78 маната подписан с ООО «Spektr Med».

Р.Керимов

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Тэги: ОМС, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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