Госагентство ОМС направит более 8 млн манатов на закупку реактивов и лабораторных материалов

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) Азербайджана направит более 8 млн манатов на закупку лабораторных материалов и реактивов, используемых в работе лечебных учреждений общего профиля. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт стоимость 8млн 286 тыс. 300,78 маната подписан с ООО «Spektr Med». Р.Керимов

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