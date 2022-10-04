В Баку будет заложен новый парк площадью 30 га

ООО «Baki Sheher Esasli Tikinti ve Temir» (структура Исполнительной власти Баку) направит около 726 тыс. манатов на подготовку проектно-сметной документации создания нового парка Баку. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.etender.gov.az, с ООО «TFM-SMART PROJECT» подписан соответствующий контракт. Согласно контракту, будет подготовлена проектно-сметная документация нового парка площадью 30 га, охватывающая проспект Вагифа, улицы Джейхуна Гаджибейли, Шамси Рахимова и Насиб бей Юсифбейли в Наримановском районе столицы Сумма контракта -725,599 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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