Президент Азербайджана принял главу МИД Саудовской Аравии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана Аль Сауда, говорится в информации, размещенном на сайте главы государства. Р.Керимов

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