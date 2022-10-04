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Внешняя политика 04.10.2022 10:41

Президент Азербайджана принял главу МИД Саудовской Аравии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана Аль Сауда, говорится в информации, размещенном на сайте главы государства.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, САУДАРАВИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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