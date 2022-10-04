Агентство DOST направит около 12 млн манатов на строительство двух центров в Губе

Агентство DOST привлекло ЗАО «Conco» для строительства в Губе профильного центра DOST и центра профессионального обучения. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с Conco заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 11 млн 968,392 тыс. манатов. Х.Насирзаде

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