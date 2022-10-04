Власти Азербайджана рассматривают проекты на 30 млн манатов для реализации в промпарке «Экономическая зона долины Араз» - Джаббаров

Министерство экономики Азербайджана проводит оценку проектов, представленных предпринимателями для реализации в промышленном парке «Экономическая зона долины Араз», сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В настоящее время рассматриваются 6 проектов с инвестициями свыше 30 млн манатов. Реализация этих проектов позволит открыть более 400 новых рабочих мест», - написал Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook.

Министр также отметил, что первый резидент промпарка - «KAMAZ Lizinq Azerbaycan» - приступил к строительным работам.

4 октября 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании промышленного парка «Экономическая зона долины Араз» в Джабраильском районе. Площадь парка составит 200 га. Парк будет иметь необходимую инфраструктуру и структуры управления для предпринимательской деятельности, организации логистики, производства конкурентоспособной продукции в сфере промышленности, переработки (повторной переработки) и продажи за счет применения современных технологий.

Б.Рустамбеков