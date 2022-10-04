Глава Евросовета осудил запуск КНДР баллистической ракеты

Власти ЕС осуждают пуск Северней Кореей баллистической ракеты, пролетевшей над Японией, и считают его попыткой создать угрозу безопасности в регионе, заявил во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"Решительно осуждаем преднамеренную попытку Северной Кореи поставить под угрозу безопасность в регионе, запустив баллистическую ракету в полет над Японией. Это неоправданная агрессия и вопиющее нарушение международного права", - написал Мишель в твиттере.
Ранее южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян испытал ракету средней дальности. Согласно им, запуск произошел утром во вторник из Мупен-ри в северной провинции Чаган в 7:23 утра (2:23).
В свою очередь правительство Японии заявило, что баллистическая ракета, направлявшаяся в сторону префектур Хоккайдо и Аомори на севере Японии, пролетела над территорией страны и упала в Тихий океан.
По данным японских СМИ, это седьмой раз, когда Северная Корея запускает ракету над Японией. Предыдущий такой запуск произошел в сентябре 2017 года.
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