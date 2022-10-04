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Дальнее зарубежье 04.10.2022 11:36

США намерены еще сильнее ограничить доступ Китая к американским технологиям по производству микросхем

Белый дом планирует объявить на этой неделе о новых мерах, ограничивающих доступ КНР к технологиям США по производству микросхем и полупроводников, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Минторг США должен представить пакет правил, определяющих, какие из соответствующих технологий можно экспортировать в Китай. Ожидается, что США введут экспортные ограничения на аппаратуру, на которой создают современные полупроводники, а также запрет на поставки оборудования, на котором производят различные интегральные микросхемы, и запрет на экспорт микросхем, используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта.

Bloomberg напоминает, что США все активнее пытаются лишить КНР доступа к наиболее современным полупроводниковым технологиям, параллельно наращивая собственное подобное производство. Конгресс США уже долгое время требовал от Белого дома ужесточить контроль над поставками в Китай оборудования для создания полупроводников. При этом конгрессмены хотят уделить особенное внимание таким компаниям как Huawei, которые, по версии американской стороны, представляют риск для нацбезопасности США.

Согласно нынешним правилам американских властей, производители оборудования для микросхем, базирующиеся в США, могут продавать его в Китай лишь при соблюдении ряда условий, а также передавать китайским компаниям аппаратуру лишь для создания не самых современных полупроводников.

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