Гасанов и Багери обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери накануне в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе в сентябре, пишет иранское информагентство IRNA.
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», согласно изданию, Багери заявил, что Баку и Еревану необходимо урегулировать пограничный вопрос мирным путем.
Гасанов, в свою очередь, отметил, что приграничный вопрос между Азербайджаном и Арменией может быть решен путем переговоров. Он также добавил, что Азербайджан не претендует на территорию Армении и не планирует каких-либо военных действий с этой целью.
Р.Керимов
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