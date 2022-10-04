Гасанов и Багери обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери накануне в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе в сентябре, пишет иранское информагентство IRNA.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», согласно изданию, Багери заявил, что Баку и Еревану необходимо урегулировать пограничный вопрос мирным путем.

Гасанов, в свою очередь, отметил, что приграничный вопрос между Азербайджаном и Арменией может быть решен путем переговоров. Он также добавил, что Азербайджан не претендует на территорию Армении и не планирует каких-либо военных действий с этой целью.

Р.Керимов