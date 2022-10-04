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Оборона 04.10.2022 12:00

Азербайджанские саперы в Дашкесанском районе обезвредили до 500 мин, установленных армянскими диверсантами

Министерство обороны Азербайджана во вторник сообщило об обнаружении и обезвреживании в Дашкесанском районе 452 противопехотных мин, установленных армянскими диверсионными группами.

«Нашими саперами были обнаружены и обезврежены 452 противопехотные мины типа Э-001 M, закопанные армянскими диверсионными группами в Дашкесанском районе Азербайджана», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что мины были установлены армянскими диверсантами в ходе сентябрьских боестолкновений на границе Азербайджана и Армении.

На азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место широкомасштабные провокации ВС Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. Боестолкновения на границе прекратились вечером 14 сентября.

Р.Керимов

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНЫ, МИНОБОРОНЫ


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