Минск заинтересован в расширении и диверсификации торгово-экономического сотрудничества с Баку

Беларусь заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время встречи с послом Азербайджана в Минске Ульви Бахшалиевым.

«Несмотря на новые геополитические вызовы, динамике нашего взаимодействия могут позавидовать многие партнеры. Продолжаются контакты на высшем и высоком уровнях, в том числе на полях общих для нас международных организаций и интеграционных форматов. В частности, в текущем году состоялся визит премьер-министра Беларуси в Азербайджан. Сложная мировая политическая конъюнктура не оказала негативного влияния на наши отношения. Наоборот, мы всегда поддерживали друг друга в сложные времена, и эта традиция сохраняется», - сказал Петришенко.

По его словам, которые приводят белорусские СМИ, товарооборот между двумя странами по основным позициям продолжает расти. «Беларусь значительно увеличила поставки в Азербайджан трансформаторов и кабельной продукции, лесо-, пиломатериалов и древесных плит, а также продовольствия. Также налажен надежный канал закупки азербайджанских овощей и фруктов, которые заменили импорт из недружественных стран. Белорусская сторона заинтересована в дальнейшем расширении и диверсификации торгово-экономического сотрудничества. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы», - подчеркнул он.

Вице-премьер отметил, что Беларусь будет представлена на Международной выставке медицинских инноваций, которая пройдет в Баку 3-5 ноября 2022 года. «Хотелось бы видеть и национальные азербайджанские экспозиции на крупнейших выставках в Беларуси. Например, азербайджанских производителей свежей плодоовощной продукции - в числе участников международной выставки "Продэкспо", а также ежегодной выставки "Белагро", которая проводится в Беларуси в начале июня», - добавил Петришенко.

Р.Ахмедов