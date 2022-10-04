Южная Корея и США в ответ на пуск баллистической ракеты КНДР провели военно-воздушные учения

ВВС Южной Кореи и США в ответ на испытание КНДР баллистической ракеты организовали во вторник совместные учения, в том числе с прицельным бомбометанием, сообщает "Рёнхап".
"Южная Корея и США в ходе учений с совместными полетами для нанесения авиаударов, в том числе высокоточных, продемонстрировали решимость твердо реагировать на угрозы Северной Кореи", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальника штабов Южной Кореи.
В маневрах были задействованы четыре истребителя ВВС Южной Кореи F-15K и четыре истребителя ВВС США F-16. Южнокорейские истребители после полета с американцами сбросили две бомбы, оснащенные комплектами оборудования JDAM для преобразования свободнопадающих бомб в корректируемые бомбы, на полигон на необитаемом острове в Желтом море.
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