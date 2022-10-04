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Бизнес и законодательство 04.10.2022 15:55

Nestle инвестирует 1 млрд франков в программу устойчивого развития кофейной индустрии

Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, направит 1 млрд швейцарских франков ($1,01 млрд) на финансирование инициатив в сфере устойчивого развития в кофейной индустрии.

Во вторник компания объявила о запуске программы NESCAFE Plan 2030, предусматривающей содействие развитию регенеративного сельского хозяйства, снижению вредных выбросов и улучшению качества жизни фермеров.

Как говорится в пресс-релизе Nestle, в рамках новой программы компания будет обучать фермеров и предоставлять им техническую поддержку, а также снабжать хозяйства лучшими саженцами кофе, чтобы помочь им в переходе к практикам регенеративного сельского хозяйства.

Nestle ставит целью, чтобы к 2025 году весь закупаемый ею кофе производился в соответствии с принципами устойчивого развития. Кроме того, компания рассчитывает, что к 2025 году 20% закупаемого ею кофе будет производиться за счет регенеративных методов выращивания, а к 2030 году - 50%.

Она сфокусируется на работе с фермерами в Бразилии, Вьетнаме, Мексике, Колумбии, Кот-д`Ивуаре, Индонезии и Гондурасе. На эти страны приходится 90% закупаемого компанией кофе.

Акции Nestle прибавляют в цене 1% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 16%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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