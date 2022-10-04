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ТЭК 04.10.2022 16:27

RWE намерена отказаться от использования угля в энергогенерации к 2030г вместо 2038г

Германская энергетическая компания RWE AG намерена отказаться от использования угля в энергогенерации к 2030 году, а не к 2038 году, как планировалось ранее.

"Это будет означать, что порядка 280 млн тонн угля не будут использованы, то есть удастся избежать выброса 280 млн тонн CO2", - говорится в пресс-релизе RWE.

"Более скорый отказ от использования угля внесет существенный вклад в достижение целей Германии в сфере защиты климата", - заявили в компании.

В краткосрочной перспективе RWE будет вынуждена увеличить использование угля для энергогенерации, чтобы заместить газ, поставки которого из России резко сократились. "В то же время мы инвестируем миллиарды евро в то, чтобы ускорить энергопереход, и мы готовы отказаться от использования угля к 2030 году", - говорится в пресс-релизе.

Такое решение не предусматривает дополнительных компенсаций компании от государства.

К 2030 году RWE планирует инвестировать более 50 млрд евро по всему миру в развитие "зеленой" энергетики, в том числе, 15 млрд евро в ФРГ.

Акции RWE прибавляют в цене 1,3% на торгах во вторник. С начала года их стоимость выросла на 9,2%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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