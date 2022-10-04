Профицит текущего счета платежного баланса Казахстана в I полугодии составил $5,7 млрд

Текущий счет платежного баланса Казахстана в январе-июне 2022 года сложился с профицитом в $5,7 млрд, тогда как в I полугодии 2021 года дефицит текущего счета достигал $3,8 млрд, сообщил Национальный банк республики со ссылкой на окончательные данные.

Нацбанк связывает позитивную динамику с улучшением состояния торгового баланса. Профицит торгового баланса Казахстана по итогам 6 месяцев 2022 года был равен $20,9 млрд, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с показателем I полугодия 2021 года.

"Хочу отметить, что во втором квартале текущего года профицит торгового баланса достиг локального максимума с 2014 года, составив $11,3 млрд. Рост профицита обеспечен опережающим темпом роста экспорта товаров над импортом. Экспорт товаров вырос на 56,8% в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года и достиг $42,3 млрд. Экспорт товаров поддерживался устойчивым внешним спросом и высоким уровнем мировых цен на сырье, в частности, на нефть. Так, экспорт нефти и газового конденсата вырос на 84,7% и составил $24,8 млрд", - приводится в сообщении комментарий заместителя директора департамента платежного баланса Нацбанка Жасулана Муратова.

Импорт товаров увеличился на 14,8%, до $21,4 млрд. Это обусловлено ростом ввоза промежуточных (на 19,3%, или на $1,8 млрд) и непродовольственных потребительских товаров (на 9,7%, или на $409 млн).

Доходы иностранных прямых инвесторов также продемонстрировали рост, увеличившись на 31,7%, до $13,9 млрд. "Данный рост обеспечен высокой концентрацией иностранных инвесторов в сырьевом секторе, в первую очередь в нефтегазовом. Традиционно рост доходов инвесторов сдерживал улучшение текущего счета, компенсировав увеличение профицита торгового баланса", - уточнил Муратов.

По финансовому счету сформировалось положительное сальдо в размере $7,4 млрд. "Это означает в чистом виде рост иностранных активов и сокращение внешних обязательств. Положительное сальдо финансового счета обеспечено в основном за счет операций государственного сектора", - пояснил он.

Резервные активы по состоянию на 1 июля 2022 года оценивались в $32 млрд, что покрывает потребности финансирования 7,3 месяца казахстанского импорта товаров, работ и услуг.