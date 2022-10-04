Лукашенко признал участие Беларуси в военной операции в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил участие республики в специальной военной операции в Украине, но заявил, что белорусские военные в зону конфликта не направляются.
"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - заявил глава государства на совещании с силовым блоком во вторник в Минске. Его цитирует госагентство БелТА.
"Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", - подчеркнул президент Беларуси.
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