Акция AccessBank-а для работников сферы образования

По случаю Международного Дня Учителя, который отмечается каждый год 5 октября, AccessBank запускает новую кредитную кампанию. В рамках этой кампании, которая будет проходить на протяжении всего октября, педагоги и работники сферы образования смогут получить кредит наличными до 40 тысяч манат. Кредит наличными доступен на срок до 48 месяцев - без залога и без комиссии.
Кампания действует до 31.10.2022.
Обратиться за получением кредита возможно по ссылке: https://bit.ly/3SzjnyU
Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно обратиться в ближайший филиал AccessBank-а, позвонить в контактный центр банка по номеру 151. Информация о других продуктах и услугах банка доступна на веб-сайте банкаwww.accessbank.azа также на страница банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).
Президент Алиев и первая леди посетили Агдамский район
Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили совместные учения и ситуацию в регионе
Главы Минобороны Азербайджана и Турции провели переговоры в Баку
Нефтяной рынок не учитывает потенциальный дефицит предложения, резервных мощностей мало - глава Saudi Aramco
Автопроизводители Казахстана начали переговоры с Toyota о переносе производства из РФ
ВБ значительно улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2022г – до 4,2%
AFFA продлила контракт с главным тренером сборной Азербайджана по футболу
Азербайджан с конца февраля принял свыше 4,6 тыс. беженцев из Украины
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Иран успешно испытал систему перевода спутников с одной орбиты на другую
Лукашенко признал участие Беларуси в военной операции в Украине
Южная Корея и США в ответ на пуск баллистической ракеты КНДР провели военно-воздушные учения
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично