Акция AccessBank-а для работников сферы образования

По случаю Международного Дня Учителя, который отмечается каждый год 5 октября, AccessBank запускает новую кредитную кампанию. В рамках этой кампании, которая будет проходить на протяжении всего октября, педагоги и работники сферы образования смогут получить кредит наличными до 40 тысяч манат. Кредит наличными доступен на срок до 48 месяцев - без залога и без комиссии.

Кампания действует до 31.10.2022.

Обратиться за получением кредита возможно по ссылке: https://bit.ly/3SzjnyU

Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно обратиться в ближайший филиал AccessBank-а, позвонить в контактный центр банка по номеру 151. Информация о других продуктах и услугах банка доступна на веб-сайте банкаwww.accessbank.azа также на страница банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).