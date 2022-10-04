Главы Минобороны Азербайджана и Турции провели переговоры в Баку

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в Азербайджан вместе с начальником Генштаба генералом Яшаром Гюлером и командующими силами. "Министра Акара и сопровождающих его лиц в Международном аэропорту Гейдар Алиев приветствовал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов", - сообщило турецкое оборонное ведомство в своем аккаунте в Twitter. В информации отмечается, что затем министры провели встречу тет-а-тет и в составе делегаций. Н.Аббасова

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