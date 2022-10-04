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Оборона 04.10.2022 16:33

Главы Минобороны Азербайджана и Турции провели переговоры в Баку

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в Азербайджан вместе с начальником Генштаба генералом Яшаром Гюлером и командующими силами.

"Министра Акара и сопровождающих его лиц в Международном аэропорту Гейдар Алиев приветствовал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов", - сообщило турецкое оборонное ведомство в своем аккаунте в Twitter.

В информации отмечается, что затем министры провели встречу тет-а-тет и в составе делегаций.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВИЗИТ


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