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Здравоохранение 04.10.2022 16:51

В Азербайджане незначительный рост COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 96 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 821 тыс. 757, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 26 случаев.

За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались два человека (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 921 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 811 тыс. 60 человек (+ 131 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 776 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 806 тестов на коронавирус против 1 тыс. 580 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 260 тыс. 232 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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