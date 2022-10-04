В Азербайджане незначительный рост COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 96 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 821 тыс. 757, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 26 случаев.
За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались два человека (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 921 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 811 тыс. 60 человек (+ 131 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 776 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 806 тестов на коронавирус против 1 тыс. 580 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 260 тыс. 232 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
Президент Алиев и первая леди посетили Агдамский район
Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили совместные учения и ситуацию в регионе
Главы Минобороны Азербайджана и Турции провели переговоры в Баку
Нефтяной рынок не учитывает потенциальный дефицит предложения, резервных мощностей мало - глава Saudi Aramco
Автопроизводители Казахстана начали переговоры с Toyota о переносе производства из РФ
ВБ значительно улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2022г – до 4,2%
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Иран успешно испытал систему перевода спутников с одной орбиты на другую
Лукашенко признал участие Беларуси в военной операции в Украине
Южная Корея и США в ответ на пуск баллистической ракеты КНДР провели военно-воздушные учения
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Акция AccessBank-а для работников сферы образования
Бакинская высшая школа нефти лидирует c 31 Президентским стипендиатом
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично