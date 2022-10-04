ВБ значительно улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2022г – до 4,2%

ВВП Азербайджана в 2022 году вырастет на 4,2%, прогнозирует Всемирный банк (ВБ) в опубликованном во вторник обновленном экономическом обзоре для региона Европы и Центральной Азии.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в апреле ВБ рост ВВП Азербайджана в 2022 году прогнозировал на уровне 2,7%.

ВБ также улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана на 2023 год – до 2,8% (апрельский прогноз – 2,2%) и на 2024г – 2,6% (апрельский прогноз – 2,3%).

«По нашим оценкам реальный рост ВВП Азербайджана в 2022 году достигнет 4,2%, в 2023-2024гг – 2,7%. Ожидается, что умеренное снижение добычи нефти в стране будет компенсировано увеличением добычи природного газа», - подчеркивает ВБ.

По оценкам ВБ рост производства продукции АПК в Азербайджане в 2022 году составит 1,1%, в 2023г – 2%, в 2024 году – 2,2%.

В промышленности рост производства в 2022-2024гг составит 2,7%, 1,5% и 1,3% соответственно, услуги вырастут на 7,3%, 5% и 4,6% соответственно.

Банк среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем году прогнозирует на уровне 12,5% (апрельский прогноз – 9%), в следующем – 9,5% (апрельский прогноз – 6,6%), в 2024г – 8% (апрельский прогноз – 6%).

«Ожидается, что инфляция снизится в 2023-2024гг, оставаясь при этом значительно выше целевого диапазона Центробанка (4% плюс/минус 2%)», - подчеркивает ВБ.

По оценкам ВБ, высокие цены на энергоносители позволят Азербайджану в среднесрочный период иметь двузначный профицит счета текущих операций платежного баланса: в 2022г – 24,5% ВВП, в 2023г – 16,7% ВВП, в 2024г – 13,4% ВВП.

В ВБ считают, что неблагоприятными рисками для экономики Азербайджана являются: продолжение или обострение военных столкновений с Арменией, затянувшийся конфликт на Украине, замедление роста в основных торговых партнерах, и ужесточение денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой.

Правительство Азербайджана на 2022 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,5%, в 2023г – 2,7%, среднегодовую инфляцию – 12,5% и 6,9% соответственно.

В 2021 году рост ВВП Азербайджана составил 5,6%, среднегодовая инфляция - 6,7%.

А.Азизов