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Это интересно 04.10.2022 17:04

Азербайджан с конца февраля принял свыше 4,6 тыс. беженцев из Украины

Азербайджан по состоянию на 13 сентября 2022 года принял 4639 граждан Украины, которые покинули свою страну после начала боевых действий.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», такие данные приведены в опубликованном во вторник обновленном экономическом обзоре ВБ по региону Европа и Центральная Азия.

По данным ВБ, Грузия приняла 26,031 тыс. беженцев из Украины, Армения – 489.

Р.Ахмедов

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Тэги: ВБ, УКРАИНА, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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