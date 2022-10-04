Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили совместные учения и ситуацию в регионе

Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар провели во вторник встречу в Баку, стороны обсудили перспективы военного сотрудничества, а также ситуацию в регионе.

«На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, региональная безопасность, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», - говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана.

Согласно информации, Гасанов проинформировал Акара об оперативной обстановке на армяно-азербайджанской границе, сложившейся после принятых азербайджанской армией решительных мер в ответ на недавние провокации вооруженных сил Армении, а также о работе, проделанной в области армейского строительства в Азербайджане.

Акар, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество Баку и Анкары будет развиваться.

«На встрече также была особо отмечена важность проведения совместных военных учений для дальнейшего повышения профессионального уровня военнослужащих», - подчеркивает Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов