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Регион 04.10.2022 19:22

Инфляция в Грузии в сентябре составила 0,8%, за год - 11,5%

Инфляция в годовом выражении в Грузии в сентябре 2022 года составила 11,5%, говорится в материалах Национальной службы статистики (Грузстат).

Рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в годовом исчислении составил 17,6%. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 32,8%, на молоко, сыр и яйца - на 23,3%, минеральные и родниковые воды, безалкогольные напитки и натуральные соки - на 22,5%, масло и жиры - на 21,2%, кофе, чай и какао - на 18,9%, рыбу - на 16,5%, сахар, джемы и другие сладости - на 15,8%, мясо и мясные продукты - на 9,8%, фрукты и виноград - на 9,6%.

Транспортные услуги подорожали на 13,7%, рост цен на содержание и ремонт жилья зафиксирован на уровне 12,5%, электроэнергию, газ и другие виды отопления - 5,8%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГРУЗИЯ, ИНФЛЯЦИЯ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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