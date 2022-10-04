Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

03.10 $/bbl +/- WTI 83.63 +4.14 Brent 88.86 +3.72

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 04.10.2022 20:11

Совет ЕС согласовал позицию по предложению плана по отказу от российского ископаемого топлива - REPowerEU

Совет ЕС объявил во вторник, что согласовал единый подход стран Евросоюза по предложению плана поэтапного отказа от зависимости сообщества от российского импорта ископаемого топлива - REPowerEU.

"Сегодня мы сделали важный шаг вперед в укреплении автономии Европы от российского ископаемого топлива. Я хочу поблагодарить своих коллег за то, что они пошли на существенные уступки, чтобы достичь этой компромиссной позиции совета. Учитывая геополитический контекст (...) и недавние атаки на энергетическую инфраструктуру в Европе, я уверен, что необходимо добиваться скорейшего соглашения по этому предложению", - приводятся в коммюнике слова министра финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынека Станюры.

С практической точки зрения, объясняется в документе, согласованное предложение направлено на добавление новой главы REPowerEU в национальные планы восстановления и устойчивости государств-членов ЕС в рамках экономической стратегии союза NextGenerationEU для финансирования ключевых инвестиций и реформ, которые помогут достичь целей REPowerEU.

В своей позиции Совет ЕС ограничивает обязательство государств-членов по главе REPowerEU только случаями, когда они желают запросить дополнительное финансирование национальных планов восстановления и устойчивости в виде займов от NextGenerationEU, безвозмездной поддержки за счет новых доходов или вновь переданных ресурсов из общих программ управления.

Совет ЕС также уточняет, что государства-члены могут запрашивать кредитную поддержку до 31 августа 2023 года.

В Брюсселе напоминают, что 18 мая 2022 года Европейская комиссия предложила пакет REPowerEU, который изменяет регламент по Фонду восстановления и устойчивости и другие законодательные акты. Он предусматривает целевые поправки для финансирования инвестиций и реформ с целью диверсификации энергоснабжения и снижения зависимости от ископаемого топлива.

Конкретно законодательное предложение, представленное вместе с планом REPowerEU, направлено на то, чтобы сделать Фонд восстановления и устойчивости стратегической основой для инициатив REPowerEU, "максимизируя взаимодополняемость, последовательность и согласованность политики и действий, предпринятых для ускорения сокращения зависимости от ископаемых видов топлива и смягчения его социальных последствий".

Предложение ЕК, в частности, предусматривает увеличение финансового пакета Фонда восстановления и устойчивости на 20 млрд евро в виде грантов от продажи в ЕС квот на выбросы парниковых газов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az