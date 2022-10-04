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Спорт 04.10.2022 17:37

AFFA продлила контракт с главным тренером сборной Азербайджана по футболу

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) сообщила во вторник о продлении на один отборочный цикл (Чемпионат Европы – 2024) контракта с главным тренером сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи.

Такое решение было принято во вторник на заседании Исполнительного комитета ассоциации.

«На заседании было решено продлить контракт с главным тренером сборной Джанни Де Бьязи еще на один отборочный цикл», - говорится в сообщении AFFA.

Джанни Де Бьязи возглавляет сборную Азербайджана с июля 2020 года.

Р.Керимов

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Тэги: ФУТБОЛ, ТРЕНЕР, КОНТРАКТ


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