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Социум 04.10.2022 19:32

Строительство села Кянгярли в Агдамском районе будет завершено в апреле 2024 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в церемонии закладки фундамента села Кянгярли Агдамского района.

Глава государства был проинформирован, что село Кянгярли расположено в 6 км от города Агдам, где планируется расселить 2626 человек(639 семей).

Общая проектируемая площадь составляет 177,2 га. Под первый этап строительства выделено 66,2 га земли. На первом этапе планируется построить 290 частных домов, что позволит расселить 1279 человек.

Подчеркнуто, что в селе будут созданы все условия для трудоустройства населения. Всего здесь планируется обеспечить работой 1182 человек.

Строительные работы будут начаты 10 октября текущего года, а завершение их запланировано на апрель 2024 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ПОЕЗДКА


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