ОПЕК+ рассматривает возможность снижения квоты по добыче до 2 млн б/с

Страны ОПЕК+ могут рассмотреть вопрос о снижении квот до 2 млн баррелей в сутки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Ранее сообщалось о возможном снижении квот на 0,5-1,5 млн б/с.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом отчета, подготовленного к заседанию техкомитета ОПЕК+, в августе страны ОПЕК+ снизили добычу нефти по отношению к июлю на 41 тыс. б/с - до 40,27 млн б/с, в то время как квота по добыче увеличилась на 648 тыс. б/с. При этом ОПЕК нарастила производство на 225 тыс. б/с - до 25,29 млн б/с, а страны не-ОПЕК - снизили на 266 тыс. б/с, до 14,98 млн б/с.

В октябре квота России и Саудовской Аравии (только по нефти, без конденсата) составляет 11 млн б/с.

Таким образом, снижение квоты по добыче нефти в ноябре, например, на 1 млн б/с, приведет к тому, что квота лидеров составит 10,75 млн б/с. Для Саудовской Аравии это означает возврат к уровню добычи в июле, для России - возможность увеличить добычу на 1 млн б/с от уровня августа.

Если квота снизится на 2 млн б/с, то добыча Саудовской Аравии должна упасть до 10,5 млн б/с по сравнению с 10,9 млн б/с в августе (данные отчета). Королевство могло добывать в августе 11 млн б/с, в октябре у него такая же квота.