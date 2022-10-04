Германия больше не будет выплачивать репарации Польше за вторую мировую войну - министр

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила польскому коллеге Збигневу Рау, что Берлин ни при каких обстоятельствах не будет выплачивать Польше репарации за Вторую мировую войну, сообщает во вторник Associated Press.
"Вопрос репараций, как вы знаете, с точки зрения немецких властей, закрыт", - заявила Бербок во время пресс-конференции в Варшаве. Конференция состоялась после переговоров министров по данной теме.
В свою очередь Рау выразил надежду на то, что позиция Германии может измениться.
В понедельник глава МИД Польши направил ноту Германии, в которой запрашивалось около $1,3 триллиона в качестве репараций за материальный и другой ущерб, который Германия нанесла Польше за время оккупации в 1939-1945 годы.
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