Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

03.10 $/bbl +/- WTI 83.63 +4.14 Brent 88.86 +3.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.10.2022 20:51

Лидер победившей на выборах в Болгарии партии ГЕРБ пригласил политических оппонентов сформировать с ним правительство

Глава правоцентристской партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов, победивший на парламентских выборах, пригласил представителей других партий вместе сформировать новое коалиционное правительство страны, передает Associated Press.

"Сейчас не время для доминирования, а время для поиска единства", - сказал Борисов.

Он отметил, что "около 80% болгар хотят новое правительство, а не новые выборы".

"Мы настаиваем на формировании правительства, чтобы люди могли пережить эту зиму", - добавил он.

При этом сам Борисов, в прошлом премьер Болгарии, заверил, что не будет претендовать на эту должность в этот раз.

По итогам состоявшихся на минувших выходных парламентских выборах альянс ГЕРБ и Союза демократических сил набрал 24,8%. На втором месте идет партия "Продолжаем перемены" во главе с Кириллом Петковым, возглавлявшим ушедшее в отставку правительство, она набрала 19,9%. Далее идет "Движение за права и свободы" с 14,2% голосов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БОЛГАРИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРОЦЕСС


Похожие новости


Правительству Болгарии вынесен вотум недоверия в парламенте Парламент Болгарии утвердил на посту премьера Бойко Борисова Болгарские парламентарии одобрили отставку правительства Болгарское правительство подало в отставку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az