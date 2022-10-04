Лидер победившей на выборах в Болгарии партии ГЕРБ пригласил политических оппонентов сформировать с ним правительство

Глава правоцентристской партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов, победивший на парламентских выборах, пригласил представителей других партий вместе сформировать новое коалиционное правительство страны, передает Associated Press.
"Сейчас не время для доминирования, а время для поиска единства", - сказал Борисов.
Он отметил, что "около 80% болгар хотят новое правительство, а не новые выборы".
"Мы настаиваем на формировании правительства, чтобы люди могли пережить эту зиму", - добавил он.
При этом сам Борисов, в прошлом премьер Болгарии, заверил, что не будет претендовать на эту должность в этот раз.
По итогам состоявшихся на минувших выходных парламентских выборах альянс ГЕРБ и Союза демократических сил набрал 24,8%. На втором месте идет партия "Продолжаем перемены" во главе с Кириллом Петковым, возглавлявшим ушедшее в отставку правительство, она набрала 19,9%. Далее идет "Движение за права и свободы" с 14,2% голосов.
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