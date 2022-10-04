Баку передал Еревану 17 военнослужащих

Азербайджан вернул во вторник 17 армянских военнослужащих. Пресс-служба Минобороны Армении сообщает, что возвращение армянских военнослужащих стало возможным при посредничестве США.

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